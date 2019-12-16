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السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:12 م
السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال الرئيس عبد الفتاح السيسى
شرم الشيخ محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها مسار فيما يتعلق بسد النهضة، مشيراً إلى أنه لو لم نصل لاتفاق فى 15 يناير المقبل، فإنه سيكون هناك طرف رابع كوسيط.

 

وأضاف الرئيس رداً على أحد الأسئلة فى لقاءه مع الإعلام الأجنبى، حول التصريح المنسوب لرئيس الوزراء الإثيوبى بتجييش مليون شخص للحرب دفاعاً عن سد النهضة، أنه يجب أن يعى الجميع أن مواردنا لا تهدر فى اقتتال، بل تنفق فى التنمية، مشيراً إلى أن تجنيد مليون شخص يكلف مليارات الدولارات، قائلاً:"انت مش بتدور على تنمية؟، هتعمل سد وتنمية ولا هتصرف على حرب؟ ".

 


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