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السفير البريطانى: اتفاقية معالجة المياه تعكس التزامنا بدعم التنمية فى مصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:18 م
السفير البريطانى: اتفاقية معالجة المياه تعكس التزامنا بدعم التنمية فى مصر السفير البريطانى أثناء التوقيع
كتبت رباب فتحى

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وقّعت الشركة البريطانيةإنفيرو تك " مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى من أجل وضع مبادرات ترمى إلى استخدام الوسائل الحديثة فى معالجة المياه وإعادة تدويرها وتوفيرها وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة.

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين شركة "إنفيرو تك" والهيئة القومية للإنتاج الحربى فيما يتعلق بتصنيع وتجميع وتعزيز مجموعة من أنظمة معالجة المياه وتنقيتها تشمل ضوابط كفاءة استخدام الطاقة للسنوات القادمة.

 

ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز القدرات التصنيعية المصرية من خلال استخدام المصانع الموجودة فى البلاد.

 

صرّح السفير البريطانى فى مصر السير جيفرى آدامز قائلًا: "تعكس هذه الاتفاقية التزام المملكة المتحدة بدعم النمو والتنمية فى مصر. يتمثل هدفنا فى تشجيع الاستثمار فى مجموعة واسعة من القطاعات فى البلاد. إننى أتطلع إلى رؤية تعاون أعمق بين بلدينا فى القطاعات الاستراتيجية والقطاعات المولّدة لفرص العمل التى توظف المزيد من المصريين."

 

أفاد بول ويليامز الرئيس التنفيذى لشركة "إنفيرو تك": "أنا فخور للغاية باختيار الهيئة القومية للإنتاج الحربى لنا لبدء شراكة جديدة فى قطاعى المياه والطاقة. نحن نتطلع إلى إنشاء مركز تصنيع حسب الطلب فى مصر، يساهم فى المبادرات الحالية والمستقبلية لمعالجة المياه والمبانى الخضراء وتوفير الطاقة."


السفير البريطانى

السير جيفرى ادامز

انفيرو تك

السفارة البريطانية

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