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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف فتاة وهتك عرضها بالشروق

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:50 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف فتاة وهتك عرضها بالشروق هيئة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.أ" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها  بالشروق.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني و حسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد .ا"، عامل، تهمة خطف الطفلة المجني عليها "مريم.م" بالإكراه،  بأن استغل سيرها بمفردها بالطريق العام،  واقتادها عنوة إلى  داخل إحدى المباني المجاورة، مكمما فمها بيده مانعاً إياها من الاستغاثة بالمارة.
 

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها، والتي لم تبلغ ثمانية عشر عاماً ميلادياً، وذلك بأن استغل إنفراده بها وحسر ملابسها عنها عنوة جاثماً فوقها ملامساً مواطن عفتها.

كما شرع المتهم في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليها طالبا منها تسليم ما تحمله من مبالغ مالية مستغلا في ذلك صغر سنها، وقلة حيلتها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم حمل المجني عليها أى أموال، بالإضافة لحمله مخدر الترمادول للتعاطى.

 

 

 

 


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