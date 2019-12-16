السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف فتاة وهتك عرضها بالشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.أ" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بالشروق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني و حسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري.
كما شرع المتهم في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليها طالبا منها تسليم ما تحمله من مبالغ مالية مستغلا في ذلك صغر سنها، وقلة حيلتها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو عدم حمل المجني عليها أى أموال، بالإضافة لحمله مخدر الترمادول للتعاطى.
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