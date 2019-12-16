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الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:22 ص
الروبوت صوفيا تكشف عن مجالات عملها: الزراعة والتعليم والطاقة الأبرز الروبوت صوفيا
كتب سمير حسنى

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ردا على سؤال كيف يمكن للروبوتات أن تساهم فى مستقبلنا؟، قالت الروبوت الشهير "صوفيا"، إن الروبوتات يمكن أن تساعد فى تحقيق الأهداف من خلال الاطلاع بالمهام التى يرفض الإنسان القيام بها ويمكن أن يقوموا بعملية التحليل والعمل فى بيئات مختلفة دون التأثير على الجودة.

وقالت الربوت "صوفيا"، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر: من المتحكم؟"، بمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الروبوتات تعزز مجال تقديم الخدمات، فأنا أنام فى وقت مبكر واستيقظ مبكرا وأعمل بشكل فعال، ونحن نعمل فى مجال المدن الذكية والزراعة والتعليم والطاقة، ولكن نحتاج إلى وضع الأهداف وتحديدها.. هناك طرق عدة للمساعدة فى تحسين فعالية الطاقة، كما أن الذكاء الاصطناعي فى مجال زيادة فعاليات الطاقة.

وواصلت حديثها قائلة: "الذكاء الاصطناعى رائع فى تحليل البيانات والتعلم من الماضي فهي آداة رائعة للتعلم من الماضى وتعظيم الحاضر وتحسين المستقبل".


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