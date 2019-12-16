الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج لدروس من أحد

كتب خالد إبراهيم

عقب إعلان الرئيس اللبنانى ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس، أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم حرص الرئيس ميشال عون، على الدستور.

وقالت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة على موقع "تويتر": "مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية: "الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج إلى دروس من أحد والتذرع بإيداعه أصوات نيابية لتمنى تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى".

وتابعت الرئاسة: "الحديث عن "خرق دستورى" مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التى تتناقض ونص الدستور وروحه".



الرئاسة اللبنانية

واشتعلت مواجهات وصدامات عنيفة، مساء أمس الأحد، بين المتظاهرين اللبنانيين، والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب فى محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، تخللتها عمليات كر وفر فى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان، فيما أطلقت عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع بغزارة، كما دفعت بعربات مزودة بخراطيم المياه لحمل المتظاهرين على التفرق.

كانت مجموعة من المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة، قد ألقوا بعبوات المياه البلاستيكية تجاه أحد الحواجز الأمنية المؤدية إلى مقر المجلس النيابى، ثم صعّد المتظاهرون برشقهم للقوات بالحجارة والعصى والعبوات البلاستيكية، والمفرقعات النارية.