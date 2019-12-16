سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج لدروس من أحد

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:11 م
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج لدروس من أحد ميشال عون
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقب إعلان الرئيس اللبنانى ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس، أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم حرص الرئيس ميشال عون، على الدستور.

وقالت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة على موقع "تويتر": "مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية: "الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج إلى دروس من أحد والتذرع بإيداعه أصوات نيابية لتمنى تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى".

وتابعت الرئاسة: "الحديث عن "خرق دستورى" مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التى تتناقض ونص الدستور وروحه".

الرئاسة اللبنانية
الرئاسة اللبنانية

 

واشتعلت مواجهات وصدامات عنيفة، مساء أمس الأحد، بين المتظاهرين اللبنانيين، والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب فى محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، تخللتها عمليات كر وفر فى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان، فيما أطلقت عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع بغزارة، كما دفعت بعربات مزودة بخراطيم المياه لحمل المتظاهرين على التفرق.

كانت مجموعة من المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة، قد ألقوا بعبوات المياه البلاستيكية تجاه أحد الحواجز الأمنية المؤدية إلى مقر المجلس النيابى، ثم صعّد المتظاهرون برشقهم للقوات بالحجارة والعصى والعبوات البلاستيكية، والمفرقعات النارية.


الرئاسة اللبنانية

الرئيس عون

ميشال عون

الدستور

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة