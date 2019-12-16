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الرئاسة الأفغانية: أمريكا تخطط لسحب قواتها من أفغانستان

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:00 ص
الرئاسة الأفغانية: أمريكا تخطط لسحب قواتها من أفغانستان عناصر من الجيش الأمريكى
كابول أ ش أ

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قال المتحدث باسم الرئيس الأفغانى داوا خان مينابال، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب الآلاف من قواتها من أفغانستان، مشيرا إلى أن تلك الخطوة نابعة بشكل كامل من تفاهم مشترك بين البلدين الحليفين، وليس بسبب تعثر المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان المتمردة.

وأضاف مينابال - فى تصريحات خاصة لراديو "فويس أوف أمريكا"- أن "الأمر الخاص بانسحاب 4000 جندى أمريكى تم الموافقة عليه بالفعل من حيث المبدأ بين حكومتى أفغانستان والولايات المتحدة"، دون توضيح المزيد من التفاصيل، مشددا على أن خطة تقليص القوات الأمريكية فى أفغانستان ليست على صلة بمفاوضات السلام الجارية بين واشنطن وطالبان، والتى تهدف إلى إنهاء الحرب الأفغانية المستعرة منذ 18 عاما.

ونقل راديو "فويس أوف أمريكا" على موقعه الإلكترونى عن مصادر فى كابول- لم يكشف عن هويتها- أن عملية انسحاب القوات الأمريكية من المتوقع أن تبدأ خلال 3 شهور، لكن لا يوجد تأكيد رسمى بعد من كلا الحكومتين عن موعد سحب القوات.

جدير بالذكر أن نحو 13 ألف جندى أمريكى منتشر حاليا بأفغانستان، وينفذون عمليات مكافحة الإرهاب، وتدريب الجنود الأفغان، وتقديم الاستشارة الفنية للقوات الأفغانية فى حربها ضد حركة طالبان.

وكان ترامب قد أعلن مؤخرا- فى تصريحات تلفزيونية- عزمه خفض عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان؛ لتصل إلى 8600 فرد فقط، ويعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مركز مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان التى تجرى منذ أكثر من عام.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت -نقلا عن مسئول رفيع فى الإدارة الأمريكية- أن ترامب يستعد لإعلان سحب جنود أمريكيين، وأنه قد يعلن ذلك خلال الأسبوع المقبل.

 


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