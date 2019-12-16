الداخلية تضبط 24 قطعة سلاح وتنفذ 39152 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتي محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 24 قطعة سلاح نارى، بحوزة 22 متهم، خلال 24 ساعة الماضية، حيث شملت المضبوطات "2 بندقية آلية، و4 بنادق خرطوش، وطبنجة، 17 فرد تصنيع محلى، و512 طلقة مختلفة الأعيرة، و203 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تنفيذ 39152 حكم قضائي متنوع، من بينهم 137 حكم جناية، و 11613 حكم حبس جزئى، 2155 حكم حبس مستأنف، و20358 حكم غرامة، و4889 حكم مخالفة

يأتى هذا فى إطار، مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.