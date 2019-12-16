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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:30 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 37 كنيسة و50 مبنى مقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

 

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى تضم ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، وباقى الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركى. 

 


المنفذ الجمركى

توفيق الاوضاع

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

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