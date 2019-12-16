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"التنمية المستدامة فى الطاقة الشمسية" سيمنار بنقابة مهندسى الإسكندرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:49 م
"التنمية المستدامة فى الطاقة الشمسية" سيمنار بنقابة مهندسى الإسكندرية ندوة التنمية المستدامة فى الطاقة الشمسية
الإسكندرية - جاكلين منير

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عَقدت، اليوم، نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، من خلال لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة تحت عنوان "التنمية المستدامة فى الطاقة الشمسية" وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.

وفى سياق السيمنار، أوضح المهندس كريم عزت رئيس اللجنة المنظمة للحدث، أن السيمنار يإتى انطلاقا ً من إيمان النقابة بأهمية وضرورة التنمية المستدامة فى مختلف مجالات الطاقة الجديدة والمتتجددة وبصورة خاصة الطاقة الشمسية.

مستطردا ً"إن أنظمة الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والتى لها دور كبير فى دعم ومساعدة المجتمع صناعياً وتجارياً، وما تلقية أنظمة الطاقة المتجددة على عاتق المهندسين فى هذا الشأن لدفع عجلة التقدم والإنتاج والتطوير".

فيما أشار رئيس اللجنة إلى أن السيمنار الذى أقيم بالتعاون مع أحد شركات أنظمة الطاقة المتجددة، والتى حاضر فيها المهندس محمد عبد البديع، سيترتب عليه منحة تدريب متخصص فى مجال الطاقة الشمسية يومى 16 و17 من ديسمبر الجارى.

أقيمت الندوة بحضور الدكتور عادل الصاوى عضو مجلس النقابة، وبحضور العديد من مهندسى الإسكندرية.

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ندوة التنمية المستدامة فى الطاقة الشمسية

 

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ندوة التنمية المستدامة فى الطاقة الشمسية

 

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ندوة التنمية المستدامة فى الطاقة الشمسية

 


الاسكندرية

نقافة المهندسين بالاسكندرية

التنمية المستدامة فى الطاقة الشميسة

الشاطبى

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