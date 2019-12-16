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اعتباراً من 30 ديسمبر..

البورصة تهدد 10 شركات بالإيقاف حال عدم إرسال قوائمها المالية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:47 م
البورصة تهدد 10 شركات بالإيقاف حال عدم إرسال قوائمها المالية البورصة المصرية
كتبت أمنية جلال

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هددت البورصة المصرية، 10 شركات بالإيقاف حال عدم التزامها بإرسال القوائم المالية (المنفردة / غير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم 30 ديسمبر الجارى، وذلك طبقا لأحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
وضمت قائمة الشركات كلا من العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، الحديد والصلب المصرية، القلعة للاستشارات المالية، جولدن بيراميدز بلازا، جينيال تورز، المصرية للمنتجعات السياحية، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، جنوب الوادى للأسمنت، حديد عز.
 
كما سيتم استمرار إيقاف التعامل على 4 شركات فى حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية (المنفردة / غير المجمعة) عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر، وهى العبوات الدوائية المتطورة، نايل سيتى للاستثمار، الورق للشرق الأوسط – سيمو، سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون.

 


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