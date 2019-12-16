البحرين تشارك فى مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ا.ش.ا

تشارك البحرين، فى أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

ويعد المؤتمر والذى يعقد حاليا فى أبوظبى -حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- أحد التجمعات الدولية المهمة التي ستمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية لتعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة الواردة بالاتفاقية.

ويبحث المؤتمر السبل الكفيلة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات ، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والمساعدة التقنية ، وآليات منع الفساد، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.