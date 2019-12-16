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الإعلان عن وظائف شاغرة بالأزهر الشريف بنظام الندب الخارجى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:09 م
الإعلان عن وظائف شاغرة بالأزهر الشريف بنظام الندب الخارجى وظائف بالازهر
كتب لؤى على

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أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لعدد من المهندسين من الجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016م ولائحته التنفيذية؛ للعمل بمطابع الأزهر الشريف بنظام الندب الخارجي، وذلك على النحو التالى:
 
- عدد 2 مهندس تخصص ميكانيكا
- 2 مهندس تخصص كهرباء
- 2 مهندس تخصص طباعة، وذلك وفق الشروط الآتية:
 
- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل مناسب ومقيد بنقابة المهندسين.
- ألا يتجاوز سن المتقدم 45 سنة فى تاريخ نشر الإعلان.
- استيفاء موافقة جهة العمل من السلطة المختصة طبقا للقانون 81 لسنة 2016م.
- ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مُرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة.
- ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز.
- اجتياز الاختبارات المُقررة.
 
وعلى الراغبين في شغل الوظيفة التقدم بطلب باسم مدير عام الشئون الوظيفية بالأزهر الشريف، مرفق به بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من جهة العمل موضحٌ به (الاسم – تاريخ الميلاد – المجموعة النوعية  – الجزاءات إن وجدت أو الإحالة للمحاكمة التأديبه أو الجنائية – تقارير الكفاية عن آخر عامين)، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى على أن تكون معتمدة ومختومة، وصورة بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم التليفون، فى موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.
 
نموذج-التقدم-للإعلان
نموذج التقدم للإعلان

 


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