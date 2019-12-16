الإعلام النمساوى: وضع اللاجئين فى جزيرة ليسبوس اليونانية مأساوي

فيينا /أ ش أ/

ذكرت وسائل اعلام نمساوية، أن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس دفع النمسا وألمانيا، لقبول المزيد من اللاجئين فى ضوء الوضع المأساوى فى جزيرة ليسبوس ، مشيرا إلى وجوب قبول النمسا وألمانيا بشكل مباشر اللاجئين من ليسبوس .

ونوهت وسائل الاعلام النمساوية فى تقرير لها، الاحد الى قول ميتسوتاكيس أن نظام دبلن يتيح تنفيذ جزء من إجراءات طلب اللجوء فى بلدان أخرى.

وسلطت وسائل الاعلام الضوء على مطالبة اليونان بوضع معاهدة أوروبية للجوء والهجرة كما وعدت المفوضية مشيرة الى الحاجة إلى مزيد من تقاسم الأعباء للتعامل مع هذه المشكلة.

وذكرت أن رئيس الوزراء اليونانى قال إن بلاده وصلت الى حدود طاقتها القصوى ، مشيرا إلى استقبال اليونان من 400 إلى 500 لاجىء يوميًا وأغلبهم لا يحق لهم اللجوء وليسوا لاجئين وتم خداعهم من قبل شبكات مهربى البشر ويجرى العمل على اعادتهم الى بلادهم .