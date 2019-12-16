"الإسكندرية" تفوز بمراكز متقدمة فى المعرض الفنى الأول للمبدعين والمبتكرين

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، بفوزها بعددٍ من المراكز المتقدمة فى المعرض الفنى الأول للمبدعين والمبتكرى "معلمين، طلاب"، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية، والشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، ورافق الطلاب صفاء صبحي، مدير العلاقات العامة، وأحمد بكري، موجه عام التربية الفنية، وسمير عمر، مئسول الوسائل التعليمية.

وأضاف البيان الصادر اليوم الأثنين، أن المراكز التى تم تحقيقها التالى حصلت الطالبة سارة رضا سيد من معهد فتيات سيدى بشر على المركز الأول للطالب المبدع مرحلة ثانوية، كما حصلت حنان محمد شحاتة من معهد فتيات القويرى بالمركز الأول فى تشكيل مجسم، وحصلت الطالبة خلود أحمد إسماعيل من معهد فتيات سموحة النموذجى على المركز الثانى للطالب المبدع للمرحلة الثانوية.

وأشار إلى حصول الطالب أشرف مراد سعد من معهد بنين أبوقير على المركز الخامس فى بورتريه طلاب، وحصلت نهال جابر السيد من معهد فتيات الفتح المبين على المركز الخامس فى بورتريه معلمين، وحصلت عصمت أنور إبراهيم من معهد فتيات العصافرة على المركز الخامس فى الوسائل التعليمية، وحصلت سهام محسن إبراهيم من معهد فتيات محمد رجب على المركز السادس فى الاقتصاد المنزلي، وحصلت إسراء أبو راضى الحويط من معهد فتيات الصادق عرجون على المركز العاشر فى تشكيل مسجم، وذلك تحت إشراف أحمد بكرى موجه عام التربية الفنية، وسمير عمر مسئول الوسائل التعليمية.

تابع: "أنه تم تكريم عدد من المعلمين والطلاب المشاركين فى المعرض الفنى وهم المعلمون إيمان محمد مصطفى، سارة محمود إبراهيم، وسحر عبدالحميد علي، وعادل عبده المنوفي، وفتح الله فتحى عبدالرؤوف، وسهير شكري، وآلاء مصطفى الجندي، أسماء محمد أحمد، وأما الطلاب بلال رزق محمد وإسراء عبدالحميد محمد، ومحمد عماد بيومي، وحازم حسن سعيد، وآية أحمد".