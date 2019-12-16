سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر يناير المقبل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:03 ص
الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر يناير المقبل وزاره الاسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 12/1/2020، وحتى يوم الخميس 12/3/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المميز، بمنطقة 97 فداناً، مسلسل رقم 2، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 21/11/2016.
 
وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 16 : 30، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 15/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 16/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 61 : 75، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 76 : 90، يوم الإثنين 20/1/2020، والقطع من 91 : 105، يوم الثلاثاء 21/1/2020، والقطع من 106 : 120، يوم الأربعاء 22/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 23/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 121 : 130، يوم الإثنين 27/1/2020، والقطع من 131 : 145، يوم الثلاثاء 28/1/2020، والقطع من 146 : 160، يوم الأربعاء 29/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 30/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 161 : 180، يوم الأحد 2/2/2020، والقطع من 181 : 195، يوم الإثنين 3/2/2020، والقطع من 196 : 210، يوم الثلاثاء 4/2/2020، والقطع من 211 : 225، يوم الأربعاء 5/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 6/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 226 : 240، يوم الأحد 9/2/2020، والقطع من 241 : 255، يوم الإثنين 10/2/2020، والقطع من 256 : 270، يوم الثلاثاء 11/2/2020، والقطع من 271 : 285، يوم الأربعاء 12/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 13/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 286 : 300، يوم الأحد 16/2/2020، والقطع من 301 : 315، يوم الإثنين 17/2/2020، والقطع من 316 : 330، يوم الثلاثاء 18/2/2020، والقطع من 331 : 345، يوم الأربعاء 19/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 20/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
 
وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 346 : 360، يوم الأحد 23/2/2020، والقطع من 361 : 375، يوم الإثنين 24/2/2020، والقطع من 376 : 390، يوم الثلاثاء 25/2/2020، والقطع من 391 : 405، يوم الأربعاء 26/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 27/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 406 : 420، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 421 : 435، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 436 : 450، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 451 : 465، يوم الأربعاء 4/3/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 5/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 466 : 480، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 481 : 495، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 496 : 506، يوم الثلاثاء 10/3/2020، وتم تخصيص يومى الأربعاء  11/3/2020، والخميس 12/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

الاراضى المميزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة