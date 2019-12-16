الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر يناير المقبل

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 12/1/2020، وحتى يوم الخميس 12/3/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المميز، بمنطقة 97 فداناً، مسلسل رقم 2، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 21/11/2016.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 12/1/2020، والقطع من 16 : 30، يوم الإثنين 13/1/2020، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 14/1/2020، والقطع من 46 : 60، يوم الأربعاء 15/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 16/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 61 : 75، يوم الأحد 19/1/2020، والقطع من 76 : 90، يوم الإثنين 20/1/2020، والقطع من 91 : 105، يوم الثلاثاء 21/1/2020، والقطع من 106 : 120، يوم الأربعاء 22/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 23/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 121 : 130، يوم الإثنين 27/1/2020، والقطع من 131 : 145، يوم الثلاثاء 28/1/2020، والقطع من 146 : 160، يوم الأربعاء 29/1/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 30/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم القطع من 161 : 180، يوم الأحد 2/2/2020، والقطع من 181 : 195، يوم الإثنين 3/2/2020، والقطع من 196 : 210، يوم الثلاثاء 4/2/2020، والقطع من 211 : 225، يوم الأربعاء 5/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 6/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 226 : 240، يوم الأحد 9/2/2020، والقطع من 241 : 255، يوم الإثنين 10/2/2020، والقطع من 256 : 270، يوم الثلاثاء 11/2/2020، والقطع من 271 : 285، يوم الأربعاء 12/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 13/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 286 : 300، يوم الأحد 16/2/2020، والقطع من 301 : 315، يوم الإثنين 17/2/2020، والقطع من 316 : 330، يوم الثلاثاء 18/2/2020، والقطع من 331 : 345، يوم الأربعاء 19/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 20/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 346 : 360، يوم الأحد 23/2/2020، والقطع من 361 : 375، يوم الإثنين 24/2/2020، والقطع من 376 : 390، يوم الثلاثاء 25/2/2020، والقطع من 391 : 405، يوم الأربعاء 26/2/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 27/2/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 406 : 420، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 421 : 435، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 436 : 450، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 451 : 465، يوم الأربعاء 4/3/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 5/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم القطع من 466 : 480، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 481 : 495، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 496 : 506، يوم الثلاثاء 10/3/2020، وتم تخصيص يومى الأربعاء 11/3/2020، والخميس 12/3/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.