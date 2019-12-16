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الأتراك ينتحرون.. شاب يطلق النار على رأسه فى تركيا بعد طرده من العمل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:04 م
الأتراك ينتحرون.. شاب يطلق النار على رأسه فى تركيا بعد طرده من العمل اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن مدينة دينيزلي التركية شهدت حادثة انتحار جديدة، عندما أقدم شاب في السادسة والعشرين من عمره على إنهاء حياته صباح اليوم الإثنين، في تنامي لظاهرة الانتحار في تركيا خلال الشهور الأخيرة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الشعب التركي تحت حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن حي إيمجيك التابع لمدينة دينيزلي، شهد واقعة انتحار جديدة عندما أطلق عثمان كارول النار على نفسه بمنزل جدته، بعد طرده من العمل بإحدى مراكز الصحة.

وتابع موقع تركيا الآن: توافد العديد من أقارب عثمان وجيرانه إلى منزل الجدة المسنة حيث وقع الحادث، وفوجئوا بكارول ملقى على الأرض بعد أن أطلق رصاصة على رأسه، فيما أكد مسئولي الصحة الذين انتقلوا إلى مكان الواقعة على الفور، بأن كارول قد فارق الحياة فور إطلاقه النار، وتم التحفظ على جثمانه بالمشرحة لإنهاء الإجراءات اللازمة للدفن، بينما بدأت الشرطة التركية إجراء التحقيقات حول الحادث.

 


اردوغان

تركيا

ازمه تركيا

المعارضه التركيه

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