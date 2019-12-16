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اعرف 11 معلومة عن محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش بعد حجز القضية للحكم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:00 ص
اعرف 11 معلومة عن محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش بعد حجز القضية للحكم محكمه_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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اقتربت محكمة جنايات القاهرة، على تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان بتهمة الانضمام لداعش، بعد حجز الدعوى لجلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم، وتوجد العديد من المعلومات حول الدعوى منها .

1 ـ يحاكم فى الدعوى 44 متهما من بينهم 12 هارب و7 مخلى سبيلهم.

2 ـ تنظر الدعوى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنهم والدكتور على عمارة.

3 ـ فى 10 مارس 2019، نظرت المحكمة اولى جلسات الدعوى.

4 ـ المحكمة نظرت 23 جلسة فى الدعوى وكان آخرها جلسة 11 ديسمبر والتى حجزت فيها المحكمة الدعوى لجلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.

5 ـ المحكمة استمعت لأقوال الشهود فى 3 جلسات تقريبا اولها جلسة 17 اغسطس 2019.

6 ـ فى جلسة 24 مايو نظرت المحكمة أولى جلسات فض احراز القضية.

7 ـ أحراز القضية ضمت اسلحة نارية وفيديوهات لحرب العصابات وفيديوهات للإرهابي أبو بكر البغدادي ضبطت بحوزة متهم.

8 ـ مجرى التحريات اكد فى شهادته ان الضربات الاستباقية احبطت مخطط المتهمين لتنفيذ عمليات عدائية ومنها اغتيال امين شرطة بالأمن الوطنى.

9 ـ فى جلسة 28 أكتوبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة ووصفت النيابة فى مرافعتها فكر المتهمين بالفكر الضال.

10 ـ المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع على مدار 4 جلسات وطالب ببراءة المتهمين لانتفاء التهم المواجه إليهم.

11 ـ المتهمون يواجهون العديد من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

 

 

 


داعش

عناصر داعش

جنايات القاهره

جماعه ارهابيه

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