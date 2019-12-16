اعرف كل شيء عن اختبار أخذ عينة من الكبد.. وأمراض يمكنه الكشف عنها

كتبت هند عادل

يحتاج الأطباء لإجراء العديد من الفحوصات لتشخيص مرضى الكبد خاصة المصابين بالإلتهاب الكبدى الوبائى بأنواعه المختلفة، ومن اهم هذه الطرق أخذ عينة من نسيج الكبد بحيث يمكن فحصها تحت المجهر.

ووفقا لموقع " Harvard health" عينة الكبد مفيدة لتحديد السبب وأفضل علاج لأنواع مختلفة من الأمراض ، بما في ذلك التهاب الكبد والسرطان.

كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟



يجب أن يخبر المريض الطبيب إذا كان لديه أي رد فعل تحسسي ليدوكائين أو دواء التخدير، بالإضافة إلى إذا كان المريض يتناول الأنسولين ، أيضا فى حالة تناول الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات ، أو فيتامين هـ أو الأدوية الأخرى التي تؤثر على تجلط الدم قد يكون من الضروري إيقاف أو ضبط جرعة هذه الأدوية قبل الاختبار.

كما يحتاج المريض قبل إجراء هذا الاختبار إلى اختبارات دم لمعرفة ما إذا كان معرضًا لخطر إضافي للنزف بعد العملية.

سيطلب من المريض عدم تناول أو شرب أي شيء بعد منتصف الليل في الليلة السابقة للاختبار، هذا إجراء احترازي للسلامة.

ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟



يتم وضع ذراع ضغط الدم على ذراع المريض لمراقبة ضغط الدم ، ويستخدم مقطع الإصبع لقياس مستوى الأكسجين في الدم، يتم وضع محلول وريدى للمريض تحسبا لاحتياجه إلى تلقي بعض السوائل أثناء الإجراء" من المحتمل أن سحتاج إلى هذا فقط إذا كان يعانى من مشكلة نزيف في الاختبار.

يقع الكبد تحت الأضلاع مباشرة على الجانب الأيمن يقوم الطبيب بالضغط على القفص الصدري الأيمن والبطن للعثور على حواف الكبد، إذا كان الكبد على الجانب الصغير ، فقد يستخدم الطبيب جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لمعرفة أين يوجد الجزء العلوي والسفلي من الكبد.

يستخدم الدواء من خلال إبرة صغيرة لتخدير الجلد في مكان واحد على الأضلاع السفلية، بعد ذلك ، يتم إدخال إبرة عينة الكبد، يبلغ طوله 5-6 بوصات يتم التقاط قطعة صغيرة من أنسجة الكبد داخل الإبرة ثم يتم سحب الإبرة وإزالة العينة بعناية.

يشعر معظم المرضى ببعض وجع أو تشنج في جانبهم وكتفهم الأيمن بعد هذا الاختبار ، ولكن عادة ما يستمر الألم لمدة 10-15 دقيقة فقط.

ما هي المخاطر من الاختبار؟



هذا الاختبار آمن لمعظم المرضى ، ولكن هناك بعض المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تحدث، يمكن أن يحدث النزيف من المكان الذي دخلت فيه الإبرة إلى الكبد، عندما يحدث هذا ، يبقى الدم عادة داخل الكيس المحيط بالكبد ويسبب تمدد هذا البطانة لدرجة أن المريض يشعر ببعض الألم لبضعة أيام.

أما إذا المريض يعانى من نزيف أكثر خطورة ، فهناك فرصة في احتياجه لعملية جراحية لوقف النزيف. وتشمل المخاطر الأخرى إصابة الرئة أو الأمعاء أو المرارة، هذه نادرا ما يحدث.

ما يجب أن يفعله المريض بعد اخذ عينه الكبد؟



بعد الخزعة ، سيحتاج المريض إلى الاستلقاء على جانبه الأيمن لمدة ساعتين كاملة يتم ذلك بحيث يؤدي الوزن إلى الضغط على الكبد ، مما يقلل من فرص النزيف، ويجب عدم ممارسة أي تمرينات رفع الأثقال أو الأيروبيك لبضعة أيام ، بينما يتعافى الكبد.

كم من الوقت قبل أن يعرف المريض نتيجة الاختبار؟



يستغرق فحص عينة الكبد ما يقرب من خمسة أيام.