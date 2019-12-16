اعرف دماغ الطبال بتفكر إزاى.. دراسة تكشف

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة حديثة أجريت على عازفي الطبول منذ فترة طويلة أن لديهم أنظمة وظيفية مختلفة فى الدماغ، تختلف عن الأشخاص الذين لا يعزفون أي آلة موسيقية.

وتشير نتائج الدراسة التى نشرت في مجلة " Brain and Behavior" ، أن الأشخاص الذين يعزفون على الطبول لديهم ألياف أقل سمكا في القناة الموصلة بين نصفي الدماغ، كما أن مناطقهم من الدماغ الحركية منظمة بشكل أكثر كفاءة من غيرهم.

لقد كان من المفهوم منذ فترة طويلة أن العزف على آلة موسيقية يمكن أن يغير الدماغ من خلال عمليات البلاستيك العصبي، ولكن لم ينظر احد في السابق على وجه التحديد الى عازفي الطبول ولماذا تختلف أدمغتهم".

ووفقا للدراسة فأنه لا يمكن لمعظم الناس أداء المهام الحركية الدقيقة إلا بيد واحدة ولديهم مشاكل في لعب إيقاعات مختلفة بكلتا اليدين في نفس الوقت، ولكن يستطيع الطبالون القيام بأشياء مستحيلة بكلتا اليدين.

قام الباحثون باختبار 20 عازف طبال محترف يتمتعون بخبرة متوسطة تبلغ 17 عامًا في المهنة والممارسة لأكثر من عشر ساعات في الأسبوع، وقاموا بفحصها باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المختلفة وقارنوا البيانات مع قياسات 24 موضوع تحكم غير موسيقي.

وأشارت البيانات إلى أن لاعبو الطبول لديهم ألياف أقل سمكا في مسار الاتصال بين نصفي الكرة المخية، مما يسمح لهم بتبادل المعلومات فى الدماغ بشكل أسرع.