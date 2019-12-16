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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:50 م
خالد صلاح
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اعتقال 4 أشخاص فى الأرجنتين إثر مقتل سائح بريطانى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:02 م
اعتقال 4 أشخاص فى الأرجنتين إثر مقتل سائح بريطانى شرطة الارجنتين
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أعلنت السلطات الأرجنتينية اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بقتل سائح بريطاني أُُطلقت عليه النيران خلال محاولة سرقة.
 
وأوضحت السلطات في الأرجنتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أنها تبحث عن متهم خامس متورط في الجريمة هو زعيم المجموعة التي قتلت السائح البريطاني ماثيو تشارلز جيبارد، 50 عاماً، في العاصمة بوينس آيرس حيث كانوا على متن دراجة بخارية وإلى جانبهم مساعدون لهم داخل سيارة.
 
وتم إطلاق النيران على ماثيو وأحد أقاربه، بريطاني آخر يبلغ من العمر 28 عاماً، حينما كانا يدخلان فندقاً في العاصمة بوينس آيرس، وأصيب الأخير إثر الحادث.
 

السلطات الأرجنتينية

سائح بريطاني

بوينس آيرس

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