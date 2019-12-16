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استقرار أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور والبطى الأسوانى يبدأ من 15جنيها

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:21 م
استقرار أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور والبطى الأسوانى يبدأ من 15جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 16-12-2019 استقرار فى جميع الأصناف، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة.

وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23-26 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15– 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

 


السمك

اسعار الاسماك

سوق العبور

اخبار اقتصاد

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