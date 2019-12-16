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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:10 م
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استقالة المفوض الأعلى لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا من منصبه

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:06 م
استقالة المفوض الأعلى لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا من منصبه احتجاجات فرنسا
ا.ش.ا

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تقدم جان بول ديليفوى" المفوض الأعلى لاصلاح نظام التقاعد فى فرنسا " باستقالته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، الذى قبل الاستقالة .

ونقل راديو "فرنسا الدولى" اليوم الإثنين، عن الرئيس ماكرون قوله إنه سيتم تعيين خلفا لديليفوى فى أسرع وقت ممكن.

وأفيد بأن الرئاسة الفرنسية اعتبرت أن من الأفضل للمفوض الأعلى ان يستقيل من منصبه ليكون قادرا على الرد على الانتقادات التي يتعرض لها .

وكان الرئيس الفرنسي قام بتعيين "ديليفوي" في هذا المنصب في سبتمبر عام 2017 للإعداد لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

يذكر أن جان بول ديليفوي يتهم ب"تضارب المصالح " وذلك في أعقاب سلسلة من الكشف عن أنشطة متوازية مع وظيفته والتي يحظرها القانون.


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