ارتفاع عدد ضحايا زلزال جنوب الفلبين إلى 4 قتلى و62 جريحا

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر البالغ قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب، في وقت سابق اليوم الأحد، جزيرة (مندناو) جنوبي الفلبين إلى 4 قتلى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن الزلزال أدى إلى جرح 62 شخصا، وانقطاع التيار الكهربائي ومحاصرة بعض السكان في الجزيرة بين أنقاض المباني المنهارة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - أن زلزالا بلغت قوته 8ر6 درجة ضرب جنوب الفلبين ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي (دافاو) على جزيرة (مينداناو) الجنوبية، وعلى عمق نحو 2ر28 كيلومترا.

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي)، إن ليس هناك أي خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال، وفقا للبيانات المتاحة.