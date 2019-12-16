إصابة مواطن إثر سقوطه من القطار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب مواطن بالشرقية، بكدمات وتغيب بدرجة الوعي، إثر سقوطه من القطار بملقان هرية، دائرة مركز الزقازيق، وتم نقله لمستشفي الأحرار، وإخطار نيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار بوصول مواطن مصابا بكدمات وسحجات وتبين حدوث إصابته أثر سقوطه من القطار بناحية مزلقان قرية هرية، وبالعرض علي نيابة المركز طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.