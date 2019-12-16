سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة مواطن إثر سقوطه من القطار بالشرقية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:41 ص
إصابة مواطن إثر سقوطه من القطار بالشرقية قطار - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب مواطن بالشرقية، بكدمات وتغيب بدرجة الوعي، إثر سقوطه من القطار بملقان هرية، دائرة مركز الزقازيق، وتم نقله لمستشفي الأحرار، وإخطار نيابة مركز الزقازيق برئاسة عبد السلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد  عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار بوصول مواطن مصابا بكدمات وسحجات وتبين حدوث إصابته أثر سقوطه من القطار بناحية مزلقان قرية هرية، وبالعرض علي نيابة المركز طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


محافظه الشرقيه

مستشفي الاحرار

مزلقان

قطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

روبوت صوفيا: أعمل كسفير آلى بشرى وسعيدة بتواجدى بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

10 معلومات عن الروبوت صوفيا بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة الذكاء الاصطناعى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

صور.. إنشاء مرسى ومسرح ومطاعم بممشى أهل مصر بكورنيش النيل

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

فيديو معلوماتى.. أشهر 10 تنبؤات لنهاية العالم فى آخر 50 سنة "فشنك"

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة