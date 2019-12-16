أوبر تبحث عن طوق نجاة فى "الموتوسيكلات الكهربائية"..واتجاه للتوسع فى أوروبا

كتبت: نهال طارق

أعلن أحد المدراء التنفيذيين في شركة اوبر أنها تنوى مضاعفة استثماراتها فى الدراجات الكهربائية فى عام 2020 خاصة فى السوق الأوروبى، وفقا لشبكة سي ان بي سي الامريكية.

وتحاول أوبر الخروج من سلسلة الخسائر التى تكبدتها مؤخراً عبر التوسع فى نشاطها القائم على الدراجات الكهربائية، على آمل الحصول على أرباح فى 2021، حيث قامت بشراء شركة jump التي تقدم خدمات مشاركة الدراجات ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وراهنت اوبر على سوق الدراجات الكهربائية في اوروبا فيما أسمته "الحركة الدقيقة".

وقال كريستيان فريز ، رئيس شركة Jump في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لقناة سي إن بي سي في مقابلة: "نريد مضاعفة الحركة الدقيقة"، مضيفا أنها من الأعمال الأساسية للشركة وعبر عن رغبته في زيادة الاستثمار في السوق الأوروبية.

وكشفت أوبر أن الاعتماد على الدراجات الكهربائية لـ Jump في أوروبا أكثر منه في الولايات المتحدة خلال ال 8 أشهر الماضية، وتقول إن أكثر من 500 ألف أوروبي استخدموا الدراجات ووصل مجموع الرحلات 5 مليون رحلة.

وبحسب التقرير فإن استثمار أوبر للأموال في هذا الأمر يعتبر مثير للجدل بين المساهمين الذين واجهوا تقلبات أسهم الشركة منذ إدراجها في الأسواق المالية، ومن جانبها قالت الشركة إنها يمكن أن تحقق ربح بحلول عام 2021.

جاء استحواذ أوبر على Jump في 2018 على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بالشركات الناشئة في هذا المجال التي جذبت ملايين الدولارات من اصحاب راس المال المغامرين.

يذكر أن الدراجات الكهربائية قد واجهت بعض الانتقادات حيث يشعر المسئولين بعدم الارتياح بسبب قيام البعض بقيادتها بسرعات عالية كما يتم ترك هده الدراجات فى الشوارع، قامت فرنسا مؤخرا بوضع قواعد وقوانين أكثر صرامة بينما مازالت غير قانونية في بريطانيا.

ويأتى على قائمة أولويات أوبر الأن تعميق وجودها في الأسواق الأوروبية خاصة لندن حيث يبدو مستقبل الشركة غامضا بعد قرار هيئة النقل المحلية فى المملكة بعدم تجديد ترخيص العمل للشركة.