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أنور قرقاش: إضعاف منظمة التعاون الإسلامى ليس من مصلحة العالم الإسلامى ودوله

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:44 م
أنور قرقاش: إضعاف منظمة التعاون الإسلامى ليس من مصلحة العالم الإسلامى ودوله الدكتور أنور قرقاش
كتبت ريهام عبد الله

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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامى ليس من مصلحة العالم الإسلامى ودوله، مشددا على أن سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة.

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

وقال قرقاش عبر حسابه بتويتر: إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، وسياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة، وبرغم صعوبة بلورتها أحيانا، تبقى أكثر تأثيرا من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك".


منظمة التعاون الاسلامي

انور قرقاش

قرقاش

التعاون الاسلامى

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