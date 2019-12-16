أسوان تستضيف الدورة السادسة لمهرجان طيبة الدولى للفنون مارس المقبل

أسوان - عبد الله صلاح

تستضيف محافظة أسوان، مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل فى دورته السادسة والذى سينطلق فى الفترة من 1 إلى 4 مارس القادم.

وعقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعا مع الدكتورة هنا مكرم رئيس المهرجان بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديرى الثقافة والتربية والتعليم، لبحث الاستعدادات اللازمة للمهرجان.

وأكد محافظ أسوان، أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإظهار فعاليات المهرجان بالشكل اللائق وتحقيق المردود الإيجابى منه وخاصة التقارب بين الشعوب العربية والإفريقية من خلال المشاركة الواسعة للفنانيين التلقائيين والتشكيليين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هنا مكرم رئيس المهرجان بأنه سيكون تحت رعاية وزارة الثقافة ، وأيضاً محافظة أسوان والهيئة العامة لتنشيط السياحة مع مشاركة وزارتى التربية والتعليم والبيئة ، فيما سيشارك حوالى 50 فنان موسيقى ومسرحى وتلقائى وتشكيلى يمثلون 7 دولة عربية وإفريقية من بينها مصر حيث وافقت هذه الدول المشاركة فى المهرجان وهى السعودية والكويت والأردن وتونس ولبنان والعراق.

وأضافت أن فعاليات المهرجان ستبدأ بالافتتاح الرسمى يوم 1 مارس من خلال افتتاح معرض اللوحات الفنية التشكيلية ، ثم إلقاء الكلمات من كبار الشخصيات ثم تتوالى الفعاليات حتى 4 مارس من خلال العروض التلقائية والمسرحية والورش الفنية والمسابقات ، علاوة على تنظيم معرض للأعمال الفنية للأطفال وذلك على مسرح قصر ثقافة أسوان وداخل المدارس التى سترشحها التربية والتعليم لتحقيق التفاعل بين أطفال وشباب مصر وإخوانهم من الدول العربية والإفريقية.

وأشارت هنا مكرم إلى أنه سيتم إعداد برنامج سياحى متكامل لضيوف المهرجان لزيارة المزارات السياحية والأثرية بأسوان من خلال التنسيق مع الآثار والسياحة بما يحقق أهم أهداف المهرجان وهو الترويج السياحى لهذه المحافظة الزاخرة بالعديد من المعالم السياحية والتاريخية.