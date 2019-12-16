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أسوار حضارية حول مصرف السيل بأسوان وبوابات للدخول لأعمال الصيانة والتطهيرات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:00 ص
أسوار حضارية حول مصرف السيل بأسوان وبوابات للدخول لأعمال الصيانة والتطهيرات أسوار حضارية حول مصرف السيل بأسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء أسوار ذات طراز جمالى على أجزاء من مصرف السيل بمدينة أسوان، بما يحدث نقلة حضارية ويساهم فى إضفاء الشكل الجمالى على المنطقة ويعود بالنفع على المواطنين.

يؤكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لــ"اليوم السابع"، أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، قامت بأعمال تأهيل مصرف ومخر سيل أسوان الرئيسى فى المسافه من كيلو ٤.٩٥٠ إلى كيلو ٥.٢٥٠ ضمن عملية تأهيل مصرف السيل مع عمل أسوار ذات طابع حضارى للحفاظ على مجرى السيول من التلوث مع ترك مسافات وعمل بوابات للدخول لأعمال الصيانة والتطهيرات بغرض الحفاظ على البيئة وإعطاء مظهر حضارى للمنطقة .

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أنه تم تنفيذ الأعمال بإشراف الإدارة العامة لرى أسوان هندسة أسوان وبتوجيهات من المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى والمهندس رضا مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان والمهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان وبإشراف المهندس بيتر صبرى مدير أعمال الإدارة والمهندس مايكل زكريا مدير هندسة أسوان والمهندس مصطفى صلاح والمهندس بيتر عادل والمهندسة نجوى ابراهيم مهندسى العملية

وقام بتنفيذ عملية تأهيل مصرف ومخر سيل أسوان الرئيسى الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية.

 من ناحية أخرى يقول محمود القوصى من أهالى أسوان، أن السور الذى نفذته الرى أضاف لمسة جمالية لمدينة أسوان، مضيفاً أن الأسوار الحضارى تحفز المشاركة المجتمعية لتجميل أسوان.

ويضيف " سيد صابر" من أهالى أسوان، أنه يناشد الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة بتكثيف أعمال النظافة فى محيط مصرف السيل بمدينة أسوان للحفاظ على هذا المكتسبات التى تحققت بتأهيل المصرف والأسوار والجداريات الجميلة التى أنشأتها وزارة الرى.

جدير بالذكر، أن مصرف السيل بمحافظة أسوان، أنشئ خلال ستينيات القرن الماضى، بهدف استيعاب مياه السيول القادمة من الجنوب الشرقى، لتصب فى نهر النيل، بطول 8 كيلو متر من أقدم مخرات السيول بمحافظة أسوان، حيث تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، حزمة من مشروعات أعمال الحماية من مخاطر السيول فى محافظة أسوان وفى مقدمة هذه المشروعات مشروع تأهيل مخر السيل الرئيسى بمدينة أسوان، وذلك لضمان عدم وجود أى معوقات قد تعوق تدفق مياه السيول حال حدوثها وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات فضلا عن عودة مخرات السيول لطاقتها القصوى وقدرتها على تصريف أى سيول قد تصل اليها .

أسوار حضارية حول مصرف السيل بأسوان (6)
 
أسوار حضارية حول مصرف السيل بأسوان (1)
 
مصرف السيل (12)
 
مصرف السيل (13)
 
مصرف السيل (14)
 
أسوار حضارية حول مصرف السيل بأسوان (2)
 
مصرف السيل (16)
 
أسوار حضارية حول مصرف السيل بأسوان (3)

 

 

  


رى اسوان

هندسة اسوان

المائية

السيل

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