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أسهم اليابان تنخفض جراء جنى أرباح بعد مكاسب اتفاق التجارة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:06 ص
أسهم اليابان تنخفض جراء جنى أرباح بعد مكاسب اتفاق التجارة تراجع أسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، منخفضة من أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة مع بيع المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة مكاسب بفضل اتفاق تجارة مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.29 بالمئة إلى 23952.35 نقطة وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر. ومنذ بداية العام، زاد المؤشر 20.03 بالمئة.

وقال الممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الأحد أن ما يطلق عليه اتفاق "المرحلة واحد" قد "استكمل كليا" باستثناء بعض المراجعات اللازمة، مضيفا أنه سيضاعف صادرات الولايات المتحدة للصين تقريبا خلال العامين المقبلين.

تشتري الصين سلعا أمريكية مقابل إرجاء رسوم على سلع صينية كان مقررا أن تُفرض في الخامس عشر من ديسمبر  وخفض بعض الرسوم المفروضة حاليا لكن المسؤولين في بكين لم يوضحوا حجم هذه المشتريات.

ومن المنتظر أن يوقع المفاوضون على الاتفاق في الأسبوع الأول من يناير في واشنطن.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1736.87 نقطة.

 


أسهم اليابان

اتفاق التجارة

الولايات المتحدة

الصين

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