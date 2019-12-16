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أسعار النفط تهبط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:57 ص
أسعار النفط تهبط مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، عن أعلى مستوياتها فى نحو ثلاثة أشهر الذى سجلته الأسبوع الماضى مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، "يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا."

 


اسعار النفط

النفط

الولايات المتحدة

الصين

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