أزهر الإسكندرية تعلن نتيجة اللياقة البدنية للمرحلة الإعدادية

أعلنت رعاية الطلاب بالإدارة المركزية الأزهرية بالإسكندرية، اليوم، نتيجة مسابقة اللياقة البدنية للمرحلة الإعدادية فتيات والتى أقيمت بملاعب رعاية الطلاب بسموحة، تحت إشراف ناصر إسماعيل مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمد أشرف موجه عام التربية الرياضية، وتنفيذ الدكتورة منى حمدى مسئولة المسابقات، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافى للمنطقة.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن النتيجة كالتالى فوز الطالبة جهاد محمد أبو الحسن من معهد فتيات سموحة النموذجى بالمركز الأول، وفوز الطالبة بسمة عبدالغفار فاروق من معهد فتيات سموحة النموذجى بالمركز الأول مكرر، وفوز الطالبة مريم هانى محمد من معهد فتيات سيدى بشر بالمركز الثالث، وفوز الطالبة حبيبة السعيد على من معهد فتيات سموحة النموذجى بالمركز الرابع، وفوز الطالبة زهراء محمد عبدالرحمن من معهد فتيات السيوف بالمركز الخامس، وفوز الطالبة أمينة محمد السيد من معهد فتيات سيدى بشر بالمركز السادس، وتشارك الطالبات الفائزات فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.