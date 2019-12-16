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«إذا مش الاتنين يبقى الخميس».. لبنانيون يسخرون من تأخير الاستشارات النيابية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:58 م
«إذا مش الاتنين يبقى الخميس».. لبنانيون يسخرون من تأخير الاستشارات النيابية سعد الحريرى
كتب خالد إبراهيم

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"إذا مش الاتنين يبقى الخميس" .. جملة كوميدية اشتهرت بين اللبنانين بأحد الاعلانات التليفزيونية الخاصة بـ "اليانصيب"، ولكن الثورة اللبنانية، ألهمت اللبنانين، بالاستعانة بتلك الجملة للسخرية من تأخر إعلان الحكومة الجديدة.

ففى الاعلان الأصلى، سيكون سحب الأوراق الرابحة فى اليانصيب، إما يومى الاثنين أو الخميس، ولكن اللبنانيون، طبقوا الاعلان على التأخر فى اعلان اسم الحكومة الجديدة، والتى لم يتم الاعلان عنها بعد.

 

واستعان اللبنانيون بصوت الاعلان، وقاموا بتركيب صور ومشاهد وفيديو بين سعد الحريرى والرئيس اللبنانى، بدلا من المشاهد الحقيقية فى الاعلان، حيث جاءت السخرية فى المقام الأول من تأجيل الاستشارات النيابية.

وكان سعد الحريرى قد أصدر بيانا اليوم بشأن الاستشارات النيابية، حيث كشف أن كتلة التيار الوطنى الحر كانت بصدد ايداع أصواتها لرئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء.

وقال البيان الذى نشره الحريرى عبر حسابه على تويتر :"أصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الآتي: فى إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء".

 

 

 


لبنانيون

لبنان

تأخير الاستشارات النيابية

سعد الحريرى

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