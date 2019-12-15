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8 مدن عربية تصدرت قائمة أفضل 100 مدينة سياحية.. تعرف عليها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
8 مدن عربية تصدرت قائمة أفضل 100 مدينة سياحية.. تعرف عليها القاهرة
كتبت آمال رسلان

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اختارت مؤسسة  (يورومونيتور العالمية) قائمة بأفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، وهى القائمة التى شهدت هذا العام تألق عدد من المدن والعواصم العربية فى مقدمتهم القاهرة، حيث قامت المؤسسة المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، بدراسة أكثر من 400 مدينة حول العالم، على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2018.

وقد أوضح التقرير أن اختيار أفضل 100 مدينة سياحية تم بناء على تفوقها المستمر فى زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم، حيث تصبح السياحة حافزًا للابتكار، بالإضافة إلى كونها محركًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، كما أشار إلى أن المدن تُعتبر مدخلا إلى الاقتصاديات حيث يؤدى التطور المستمر للمدن إلى تغيير طريقة تفاعل السائحين مع المدن وتجربتها، وكذلك نوع السائحين الذين يتم جذبهم إلى المدينة.

وعن المدن العربية التى جاءت فى القائمة حسب ترتيبها:
 

1- دبي حصدت المركز الأول عربيًا والسابع عالميًا، حيث بلغ عدد زوارها 16,328مليون.

2- العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" حلت في المركز الثاني عربيًا والـ20 عالميا، وبلغ عدد زائريها 9.833 ملايين.

3-  المدينة المنورة جاءت في المركز الثالث عربيًا والـ 23 عالميًا، وبلغ عدد زائريها 9.820 ملايين.

4- العاصمة المصرية "القاهرة" حلت بالمركز الرابع عربيًا والـ 42 عالميًا، وخلال 2018 بلغ عدد زائريها 6.808 ملايين.

5-  الرياض في السعودية جاءت في المركز الخامس عربيًا والـ 49 عالميًا، بعدد زائرين 5.451 مليون.

6-  الدمام السعودية احتلت المركز السادس عربيًا والـ 64 عالميًا، وعدد زائريها 3.588 مليون.

7-  الغردقة أيقونة البحر الأحمر حصدت السابع عربيًا والـ 82 عالميًا، وبلغ عدد زائريها 3.166 مليون.

8- أبوظبي احتلت المركز الثامن عربيًا والـ 94 عالميًا، وعدد زائريها 2.500 مليون.


السياحة

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