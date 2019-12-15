وفاة المستشار عبد السميع عضو مجلس القضاء الأعلى بعد صراع مع المرض

كتبت هدى أبو بكر

توفى إلى رحمة الله، اليوم الأحد، المستشار عاطف عبد السميع النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى بعد صراع مع المرض.

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المجلس، إنه تم تشييع الجنازة ببلدته بديروط ويقام العزاء يوم الجمعة المقبلة بمسجد القائد إبراهيم.

يذكر أن المستشار عبد السميع هو عضو مجلس القضاء الأعلى وذلك بصفته النائب الثانى لرئيس المحكمة، وبالتالى من المتوقع أن يتم تصعيد نائبا آخر لرئيس المحكمة ليحل محله فى عضوية المجلس.