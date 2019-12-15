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وزير مالية حزب العمال البريطانى يتنحى بعد هزيمة حزبه فى الانتخابات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
وزير مالية حزب العمال البريطانى يتنحى بعد هزيمة حزبه فى الانتخابات جون مكدونيل
رويترز

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قال جون مكدونيل وزير المالية بحكومة الظل لحزب العمال إنه لن يكون جزءا من حكومة الظل المقبلة بعد أن منى حزبه بهزيمة ثقيلة أمام المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

 

ومنى حزب العمال بقيادة الاشتراكى جيريمى كوربين يوم الخميس بأفدح هزيمة انتخابية منذ عام 1935 بحصوله على 203 مقاعد، فى حين نال المحافظون 365 مقعدا لتصبح لهم الأغلبية فى البرلمان البريطانى بثمانين مقعدا.

 

وقال مكدونيل لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سيأتى زعيم جديد يختار حكومة ظل. ولن أكون جزءا من حكومة الظل تلك، فقد قمت بدورى حتى لو كان صغيرا". وأضاف "نحتاج للمضى قدما فى المرحلة (المقبلة) مع الزعيم الجديد".

 

وقال كوربين أمس الجمعة إنه سيبقى زعيما للحزب، الذى يقود المعارضة فى بريطانيا، لحين اختيار زعيم جديد العام المقبل.


جون مكدونيل

حزب العمال

بريطانيا

بوريس جونسون

المحافظين

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