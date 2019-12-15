وزير الشباب: من الممكن بدء دخول الجماهير من الدورى المقبل بشكل أكبر

ابراهيم الديب

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن شباب العالم كله أصبح ينتظر منتدى شباب العالم، الذى تعقده مصر سنويًا، مؤكدًا أن تنظيم المنتدى أصبح أيقونة سنوية فى مصر ومنظم بشكل أفضل، كما أنه مع كل نسخة يوجد أمرًا جديدًا.

وأوضح صبحى، لـ"اليوم السابع"، أن المنتدى يأتى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة بتواجده وحرصه على الحضور فى الجلسات التى تعقد فيه، ودعمه فى التوصيات التى تخرج من خلال المنتدى، هذا أمرًا بالغ الأهمية.

وأكد وزير الشباب، أن منتدى شباب العالم فى مصر أصبح نواة لكثير من الدول الأخرى التى تريد أن تسير على النهج ذاته، مشيرًا إلى حضوره العديد من المنتديات والفعاليات فى العالم بصفة خاصة لما يهم الشباب بالنظر إلى منتدى شباب العالم فى مصر يعد نقطة فارقة للغاية فى تاريخها؛ خاصة مع اختيار مدينة السلام مدينة شرم الشيخ.

وشدد الوزير، على أن انعقاد المؤتمر سنويًا وتواجد الكثير من الافتتاحات مؤخرًا يؤكد قوة الدولة المصرية وما تسعى إليه فى المستقبل.

وحول مهام وزارة الشباب والرياضة بالتزامن مع منتدى شباب العالم، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعقد جميع خطواتها بشكل تنفيذي؛ من خلال تطبيق ما يتم مناقشته فى ورش العمل والجلسات الخاصة بالمنتدى أو المؤتمرات بشكل عام والتوصيات التى تخرج منهم جميعًا وتحويلها فورًا إلى برامج تنفيذها سواء محليًا أو على نطاق أوسع.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى، أن أبرز مثال على ذك تطبيق توصية مركب النيل التى تجمع شباب العالم والأفريقى، كما تم عقد العديد من الملتقيات فى أكثر من مجال.

ووجه الوزير كلمة لشباب العالم قائلًا: "شوفوا مصر بوجهها الحقيقى، شوفوا التنمية فى مصر بشكل كبير، مصر ليست فقط منطقة سياحية لكنها مصر تخطو مع قيادتها السياسية خطوات كبيرة جدًا". مؤكدًا أن الضيوف الذين يأتون إلى مصر من بقاع العالم يرسلون دائمًا ما شاهدوه فى مصر إلى بلادهم.

وبشأن عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى ونجاح تجربة تذكرتى، أشار الوزير إلى أنه نتيجة محصلة المشاركة فى الدورتين الأفريقيتين تم تجهيز 6 استادات رياضية بشكل كبير جدًا، لذا الفترة الجارية نتواصل مع الجهات المسئولة فى الدولة لاستكمال باقى الاستادات؛ لتسهيل دخول الجماهير بشكل أفضل.

وأردف الوزير، أنه بالنسبة للمباريات الأفريقية: "نجد أن هناك أعداد غفيرة بالنسبة للجماهير فى المدرجات"، أما عن الدورى المصري: "من الممكن أن نبدأ فى دخول الجماهير من الدورى المقبل بشكل أكبر بعد تجهيز جميع الاستادات؛ لكن حاليًا لدينا 6 استادات فقط جاهزة".