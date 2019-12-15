وزير الزراعة يبحث مع مدير "الفاو" تفعيل مبادرات القضاء على الفقر والجوع

كتب عز النوبى

بحث الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو" المبادرة الجديدة للمدير العام لمنظمة الفاو والتى تسمى (العمل يداً بيد Hand in Hand ) والتى تهدف إلى استئصال الفقر والقضاء على الجوع، والتى أطلقها مؤخراً بعد توليه منصب المدير العام.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (FAO) ، والذى حضر إلى مصر للمشاركة فى اعمال منتدى شباب العالم الذى يعقد حاليا بمدينة السلام (شرم الشيخ).

وذكر مدير "الفاو"، أن اطلاق هذه المبادرة كانت طبقاً لما وعد به الدول الأعضاء خلال برنامجه الانتخابى قبل يونيو الماضي. واضاف انه ينظر إلى مصر باعتبارها من الدول الرائدة فى المنطقة ومن الضرورى الاستعانة بالخبرات المصرية فى هذه المبادرة.

ورحب وزير الزراعة بدونيو حيث تعد هذه الزيارة هى الاولى له لجمهورية مصر العربية منذ توليه منصب المدير العام لمنظمة الفاو، ورحب وزير الزراعة بفكرة المبادرة وأبدى استعداد مصر للتعاون مع " الفاو" وذكر أن الجزء الخاص بالتقييم والمتابعة قبل التنفيذ يعتبر من أهم النقاط الاساسية فى نجاحها ، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية .