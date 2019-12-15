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وزير الدولة الإماراتية للشباب: منتدى شباب العالم ألهمنا بكل ما فيه من أفكار وإبداع

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:21 ص
وزير الدولة الإماراتية للشباب: منتدى شباب العالم ألهمنا بكل ما فيه من أفكار وإبداع شما سهيل المزروعي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب
كتب محمود العمرى

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أعربت شما سهيل المزروعى، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب، عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر فى مدينة شرم الشيخ.

وقالت عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد: "سعدنا بالمشاركة فى منتدى شباب العالم الذى تحتضنه مصر الغالية.. تجمعٌ شبابي عالمي ألهمنا بكل ما فيه من أفكار وإبداع، من قيم وإنسانية، من تجارب وإنجازات ".

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تدوينة شما سهيل

 

ويعد المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

 

 


منتدى شباب العالم

عاجل

السيسي

الامارات

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