سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان: بدء صب الخرسانة العادية لـ512 وحدة "إسكان متميز" بمدينة الفشن الجديدة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:21 ص
وزير الإسكان: بدء صب الخرسانة العادية لـ512 وحدة "إسكان متميز" بمدينة الفشن الجديدة بدء صب الخرسانة العادية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ أعمال الخرسانة العادية لعدد 512 وحدة(32 عمارة) إسكان متميز ( أرضي + ٣ أدوار متكررة) بمدينة الفشن الجديدة.
 
وقال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين: تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بزيادة معدلات التنفيذ ليتم الانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة، وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص موقعين مقابل الانتفاع، لتشغيل محطتى خلط خرسانة مركزية بالمدينة جار تجهيزهما.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60% من أعمال الفرمة للطرق  بالمرحلة العاجلة، ضمن المرحلة الأولى من مدينة الفشن، وكذا الانتهاء من مرحلة الحفر والإحلال واعتماد الرسومات للعمارات الجاري تنفيذها.
 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القسم الجديده

اسكان متميز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

مسبار ناسا يصور عاصفة هائلة بالقرب من القطب الجنوبى لكوكب المشترى

مسبار ناسا يصور عاصفة هائلة بالقرب من القطب الجنوبى لكوكب المشترى

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

"الزراعة" تضع 7 توصيات حول طرق رى وتسميد المحصول خلال سقوط الأمطار

يوفنتوس يستضيف أودينيزي فى الدورى الإيطالى

يوفنتوس يستضيف أودينيزي فى الدورى الإيطالى

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

لجنة الشكاوى بالبرلمان تتهم إدارات المحليات بتعطيل قانون التصالح

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

بدء امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية المعدلة أول يناير المقبل

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

تعرف على عقوبة دبلوماسى وهمى نصب على ضحاياه بمنحهم لقب سفراء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة