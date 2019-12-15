وزيرة الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تطالب قوى الأمن بالتحقيق فى الاشتباكات

إيمان حنا

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال فى لبنان ريا الحسن، بيانا تطالب فيه القوى الأمنية بالتحقيق فى المواجهات التى وقعت أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية فى بيروت، وأسفرت عن إصابات، وفق الوكالة الوطنية لأخبار لبنان .

قالت الحسن فى البيان، "تابعت طيلة ليل أمس، بقلق وحزن وذهول المواجهات في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت والذي أدى الى احتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين وسقوط جرحى من الجانبين.

وأشار إلى أنه بسبب دخول عناصر مندسة وتوزع المهمات المنوطة بالقوى الأمنية، ومنعا لضياع المسؤوليات، وحفاظا على حقوق المتظاهرين، طلبت من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين والمسؤوليات ليبنى على الشيء مقتضاه. كما أدعو المتظاهرين الى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول الى صدام بينهم وعناصر القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية".