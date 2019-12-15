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هل تؤثر زبدة الفول السودانى على زيادة الوزن؟.. اعرف الحقيقة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:00 م
هل تؤثر زبدة الفول السودانى على زيادة الوزن؟.. اعرف الحقيقة زبدة الفول السودانى
كتبت هند عادل

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زبدة الفول السوداني غذاء كثيف يحتوي على بروتينات نباتية ودهون صحية ولكن الإفراط في تناولها قد يزيد من عدد السعرات الحرارية والدهون في النظام الغذائى للشخص مما يعرضه لزيادة الوزن.

يمكن أن تكون زبدة الفول السوداني طعامًا مغذيًا عندما يتناول الأشخاص الكمية المناسبة في مثل هذه الحالات ، قد تساعد زبدة الفول السوداني الشخص الذي يعاني من فقدان الوزن، ولكن قد تتحول إلى نتائج عكسية فى حالة الافراط فى تناولها.

عمل_زبدة_الفول_السوداني

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك عده حالات يمكن أن يؤدى تناول زبدة الفول السودانى فى زيادة الوزن سيتم عرضها من خلال التقرير التالى.

تحتوي زبدة الفول السوداني على الدهون الصحية للجسم ولكن إذا كان الشخص يستهلك سعرات حرارية أكثر من حرقه ، فقد يزداد وزنه.

يحتوى  (2 ملعقة كبيرة) من زبدة الفول السوداني على 190 سعرة حرارية و 16 جرام من الدهون ، وهو ما يمثل 21 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها للشخص من الدهون.

على الرغم من أن زبدة الفول السوداني تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية والدهون ، إلا أنها قد لا تشجع على زيادة الوزن على المدى الطويل عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن.

على الرغم من أن زبدة الفول السوداني تحتوي على مستويات عالية من الدهون ، إلا أنها تحتوي على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة وكميات كبيرة من الدهون الجيدة التي تعد صحية للجسم.

قد تساعد زبدة الفول السوداني الأشخاص على ملء الطعام بشكل أكمل ، لذلك قد لا يحتاجون إلى تناول الكثير من الطعام.

فوائد-تناول-زبدة-الفول-السوداني2

حللت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية العلاقة بين الأطعمة الغنية بالبروتين والوزن، ووجد الباحثون أن زبدة الفول السوداني كانت مرتبطة بفقدان خفيف في الوزن عندما يستهلكها الأفراد بدلاً من بعض الكربوهيدرات.

بالإضافة إلى كونها عالية الدهون ، تحتوي زبدة الفول السوداني أيضًا على مستويات عالية من البروتين.

 

ما هو الوقت الصحيح لتناول زبدة الفول السودانى؟  
 

إذا كان الشخص يأكل زبدة الفول السوداني لإنقاص وزنه ، تشير الأدلة إلى أنها أكثر فائدة عندما يتناولها الأشخاص كوجبات خفيفة طوال اليوم هذا لأنها قد تمنع الشخص من الإفراط في تناول الطعام.

وفقًا لمجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية ، فإن تناول البروتين قبل النوم بثلاثين دقيقة قد يساعد أيضًا في بناء العضلات ومع ذلك ، ركز هذا البحث على بروتين الكازين ، وليس البروتين من المكسرات.


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