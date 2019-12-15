سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نقابة عمالية فرنسية تدعو لتعليق إضراب قطاع النقل فى عطلة عيد الميلاد

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:46 ص
نقابة عمالية فرنسية تدعو لتعليق إضراب قطاع النقل فى عطلة عيد الميلاد إضراب قطاع النقل
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال لوران بيرجر السكرتير العام لنقابة (سي.إف.دي.تي) العمالية الفرنسية اليوم الأحد، إن النقابة تعارض إضراب العاملين في قطاع النقل خلال فترة عيد الميلاد لكنها ستدعو لتحركات احتجاجية أخرى في يناير إذا لم تتراجع الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد التي تدعو إلى مزيد من سنوات العمل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الأربعاء، إن على المواطنين العمل عامين إضافيين من أجل الحصول على معاش كامل، ليثير بذلك رد فعل عدائيا من النقابات العمالية التي قالت إنها ستصعد من وتيرة الإضرابات لحمله على العدول عن موقفه.

ولم تشارك سي.إف.دي.تي في الإضراب الذي تسبب في فوضى في النقل في أنحاء البلاد منذ الخامس من ديسمبر لكنها قالت إن الحكومة تجاوزت بذلك "خطا أحمر" ودعت أعضاءها للمشاركة في الاحتجاجات يوم الثلاثاء.

وقال بيرجر لصحيفة جورنال دو ديمانش "لنكن واضحين.. لا يريد عمال السكك الحديدية (من أعضاء سي.إف.دي.تي) وقف الخدمة خلال العطلات. ثم في يناير... إذا لم يتغير النص (المتعلق بالتعديلات) فإن سي.إف.دي.تي ستواصل حشد الناس".

وفي المقابل حذرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي)، والتي تتخذ مواقف أكثر صرامة عادة، يوم الخميس من أن الإضراب لن يتوقف في أعياد الميلاد إلا إذا تراجعت الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد بالكامل.

 


باريس

قطاع النقل

اضراب قطاع النقل

عيد الميلاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

مسبار ناسا يصور عاصفة هائلة بالقرب من القطب الجنوبى لكوكب المشترى

مسبار ناسا يصور عاصفة هائلة بالقرب من القطب الجنوبى لكوكب المشترى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة