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الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:41 ص
خالد صلاح
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موريتانيا : فتح مكتب للشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:40 ص
موريتانيا : فتح مكتب للشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
أ ش أ

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منحت وزارة الداخلية الموريتانية الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة ترخيصا لفتح مكتب إقليمى فى العاصمة نواكشوط.
ونقلت صحيفة "الصحراء" الموريتانية - الصادرة اليوم الأحد - عن رئيس الشبكة الشيخ التجاني جاورا قوله : إن هذه الخطوة التي تعطي إشارة الانطلاق الفعلية لنشاط الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة خارج دولة المقر الرئيسي، وأشاد بالتجاوب السريع للحكومة الموريتانية مع طلب الشبكة.
ويقع مقر الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة في مدينة لوزان بسويسرا ، ويتولى الموريتاني محمد عبدالرحمن ولد الزوين منصب الأمين العام للمنظمة ، وهي منظمة غير سياسية وغير ربحية ، تضم مئات الصحفيين من بلدان عربية وإفريقية وعرب وأفارقة مقيمين في بلدان أجنبية.
وتهدف المنظمة إلى مواجهة موجات الكراهية والتمييز التي يتعرض لها العرب والأفارقة والمسلمون في العالم وتعزيز التعاون والشراكة بين جميع الصحفيين العرب والأفارقة، وتفعيل دور الصحفيين والهيئات الصحفية العربية والإفريقية والدولية على مستوى العالم.


موريتانيا

وزارة الداخلية الموريتانية

الشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة

نواكشوط

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