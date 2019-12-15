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الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:20 م
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موجز الحوادث.. الحكم على زوجة شادى محمد بتهمة السرقة 22 ديسمبر الجارى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:56 م
موجز الحوادث.. الحكم على زوجة شادى محمد بتهمة السرقة 22 ديسمبر الجارى شادى محمد وزوجته

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نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد ابرزها فى السطور التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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