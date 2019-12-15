موجز الحوادث.. الحكم على زوجة شادى محمد بتهمة السرقة 22 ديسمبر الجارى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد ابرزها فى السطور التالية:
موجز الحوادث.. الحكم على زوجة شادى محمد بتهمة السرقة 22 ديسمبر الجارىالأحد، 15 ديسمبر 2019 05:56 م
شادى محمد وزوجته
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