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موجز اقتصاد الأحد.. وزير الاتصالات: توصيل 33 ألف مبنى حكومى بـ 5.5 مليار جنيه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:08 م
موجز اقتصاد الأحد.. وزير الاتصالات: توصيل 33 ألف مبنى حكومى بـ 5.5 مليار جنيه عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتب مدحت عادل

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نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأحد 15-12-209 ، أهمها فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، وإعلان الدكتور عمرو طلعت توصيل 33 ألف مبنى حكومى فى 27 محافظة بتكلفة 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك فى مدة تصل إلى 36 شهرا.. وإلى أهم العناوين:

 

وزير الاتصالات بمنتدى شباب العالم: ربط 33 ألف مبنى حكومى بتكلفة 5.5 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم توصيل كابلات الألياف الضوئية إلي 600 مبنى حكومى بمحافظة بورسعيد فى للمرحلة الأولى للتحول الرقمى وسيتم ربط نحو 1200 مبنى حكومى بالمحافظات فى المرحلة الثانية.

 

مجلة فوربس تشيد بخطة مصر المستدامة للطاقة

نشرت مجلة فوربس الامريكية فى عددها الصادر فى 13 ديسمبر 2019 مقالاً عن توافق صناعة البترول مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تحت عنوان: "خطة مستدامة للطاقة تساعد مصر كى تصبح ضمن اكبر 10 اقتصاديات عالميا" بقلم: جوديث ماجيار.

 

حسام الشاعر: فتح استيراد الأتوبيسات المستعملة يساعد على تطوير الأسطول السياحى

تلقت غرفة شركات السياحة قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا النشاط بالموافقة على طلب الغرفة بالسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة.

 

محافظ البنك المركزى يعلن عن أكبر خطة تمويلية تنفذ فوراً لدعم صناعة السياحة

فى اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر السبت رتبه الوزير خالد فودة، محافظ جنوب سيناء لطارق عامر، محافظ البنك المركزى وبحضور نائبه جمال نجم، ورامى أبو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

 

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.49 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4.90 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 28.7%.

 

الحديد والصلب: استغلال الأصول غير المستغلة كفيل بانقاذ الشركة

أكد أحمد الصاوى، عضو مجلس ادارة شركة الحديد والصلب، إن استغلال الأصول غير المستغلة بجانب توفير الفحم للشركة كفيل بإنقاذها وتطويرها.


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