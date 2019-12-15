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موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:00 م
موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها موجز السادسة

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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال الرئيس السيسى خلال مداخلته بجلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم : "أمننا القومى يمس بشكل مباشر من الموقف فى ليبيا وكان الاولى بينا نتدخل بشكل مباشر فى ليبيا ولدينا القدرة لكن معملناش كده واحترمنا ظروف ليبيا وقلنا نحافظ على الاخوة اللى بينا وبين الشعب الليبى ولن ينسى لنا الشعب الليبى تدخلنا بشكل مباشر فى امنه".

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ليبيا أصبحت دولة معبر للهجرة غير الشرعية، متسائلا: "مين له مساس بالأمن القومى بشكل مباشر".
 

 
 
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية وافقت على تواجد اللاجئين داخل أراضيها، قائلا: "إذا كانت النتيجة يعقدوا فى مصر.. يعقدوا فى مصر ولا نتحمل أمام أنفسنا وأمام التاريخ والإنسانية أن نكون السبب فى قتلهم.. ولا يتوجدوا فى معسكرات".
 

 
 
 
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط  ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى نسخته الثالثة.
 

 
 
 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تُشكل بكل منفذ جمركي، لجنة مشتركة دائمة أو أكثر، حسب حاجة العمل، في ساحات الكشف والمعاينة، تضم ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، وباقي الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركي. 
 

 
 
 
قال المنتج نصر محروس صاحب شركة "فرى ميوزك"، إنه أغلق الصفحة الشخصية للناشط وائل غنيم على موقع "فيس بوك" وقناته على موقع "يوتيوب"، وذلك بسبب استخدامه بعضا من أغانى شركة نصر محروس فى خلفية الفيديوهات التى يقدمها على السوشيال ميديا.
 

 
 
 
أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الجيش الليبى أعلن قصفه لمواقع فى معسكر النقلية داخل العاصمة.
 

 
 
 
حرص المشاركون بمنتدى شباب العالم على يتسابقون للتحدث مع الروبوت صوفيا والتقاط الصور معه فى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ.
 

 
 
 
شهد منذ قليل شارع الهرم فى الاتجاه القادم من المريوطية، وحتى مبنى محافظة الجيزة، زحام مرورى، بسبب زيادة الأحمال، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير أمام قائدى المركبات.
 

 
 
 
احتلت مصر المرتبة التاسعة، ضمن قائمة الدول العشر الأوائل حول العالم فى السلاح الجوى، بـ 1,100 طائرة ومروحية، ليسبق نظيره التركى الذى جاء فى المرتبة العاشرة بـ 1,067طائرة ومروحية.
 

 
 
 
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وجاء ذلك على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.
 

 
 
 
كشفت اﻹدارة العامة للمرور، عن متابعتها الحالة الجوية وتقلبات وعدم استقرار الطقس، وتلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

موجز أخبار السادسة

السيسى

منتدى شباب العالم

ليبيا

اليوم السابع بلس

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