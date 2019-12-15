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الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:48 م
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منظمو منتدى شباب العالم يوفرون كافة التسهيلات للمشاركين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:43 م
منظمو منتدى شباب العالم يوفرون كافة التسهيلات للمشاركين منتدى شباب العالم-ارشيفية
محمد أسعد

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"انت عنينا".. شعار رفعه الشباب المنظمين للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بعدما قرروا توفير كل سبل الراحة وأيضا تسهيل كل احتياجات كل المشاركين فى المنتدى.

 

الخبرات التراكمية التى اكتسبها الشباب المسئول عن تنظيم المؤتمر، انعكست بوضوح فى شكل التسهيلات اللوجيستية التى نجحوا فى توفيرها للمشاركين فى النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، ومن بين هذه التسهيلات توفير7 الاف خط تليفون محمول للمشاركين، خاصة الاجانب، حتى يتم تسهيل التواصل بينهم وبين إدارة المنتدى، كما وفرت لجنة اللوجستيات للمشاركين خريطه تفاعليه لتوضيح المسار من مكانك بالخريطه إلى المكان المراد الذهاب اليه، وتم إضافة الأجندة بحيث تظهر الجلسات أو الفاعليات بكل قاعة عند الضغط على آى قاعة أو مكان به فاعلية بالمواعيد، كما أن الخريطة مزودة بأماكن العيادات والمطاعم.


منتدى شباب العالم

شباب العالم

شرم الشيخ

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