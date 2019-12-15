منطقة أسوان الأزهرية تفوز بالمركز الأول فى بطولة الجمهوية لاختراق الضاحية

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تولي المنطقة الأزهرية بمحافظة أسوان رعاية خاصة للطلاب الموهوبين رياضياً وتبنيهم ، سواء فى الألعاب الجماعية والفردية على مستوى المعاهد الأزهرية .

وكذلك تحرص المنطقة الأزهرية بأسوان على المشاركة في كافة المنافسات الرياضية داخل وخارج المحافظة.

وكما تعمل إدارة الجودة بالمنطقة الأزهرية بأسوان أيضاً على رعاية الطلاب الموهوبين ودعم الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية، بالتوازي مع تحسين مستوى ضعاف القراءة بالمعاهد من خلال برنامج القرائية.

ومن جهة أخرى اختتمت المنطقة الأزهرية بأسوان فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة كرة القدم للمرحلة الثانوية، بمشاركة 22 معهداً، بحضور نحو 175 طالب.

وأشرف على تنفيذ المسابقة قسم التربية الرياضية بالمنطقة الأزهرية بأسوان بقيادة الموجه العام للتربية الرياضية، والموجه الأول للتربية الرياضية، ومسئول المسابقات الرياضية.

وجاء تتويج جهود منطقة أسوان الأزهرية بوصول فريق رياضي للمركز الأول علي مستوي الجمهورية ، حيث أحرزت منطقة أسوان الأزهرية المركز الأول على مستوي الجمهورية فى إختراق الضاحية

وكانت قد نظمت المنطقة خلال الأسابيع الماضية بطولة اختراق الضاحية وبلغ عدد المعاهد الأزهرية المشاركة 19 معهدا، بإجمالي 66 طالبا.

و حقق معهد الكاجوج الثانوي بنين المركز الأول، فى الترتيب العام على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، في بطولة اختراق الضاحية

وبعد ذلك فازت منطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الأول في مسابقة اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت منافساتها بمحافظة الإسكندرية.

وقدم الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية،التهنئة ، لفريق المنطقة لتحقيقهم هذا اﻹنجاز، متمنياً لهم التفوق العلمي أيضا بجانب تفوقهم الرياضي.

وأعرب محمود أحمد الوكيل الثقافي لمنطقة أسوان الأزهرية، عن سعادته بتحقيق فريق المنطقة للمركز الأول على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل التخطيط الجيد، والجهد المبذول، من قسم التربية الرياضية بالمنطقة، بقيادة محمد منير، الموجه العام للتربية الرياضية، وماهر عرابي، الموجه الأول، وطارق نصر، مسئول المسابقات الرياضية.

فيما قدم الموجه العام للتربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية، الشكر والتقدير، لكل من أحمد زين، معلم التربية الرياضية بمعهد الكاجوج، ومدرب الفريق، وشعبان عبدالحافظ، معلم التربية الرياضية بمعهد إدفو، لجهدهما المبذول مع الفريق لتحقيق هذا المركز على مستوى الجمهورية.

في نفس السياق يقول" عبدالله حامد " من أهالي أسوان أنه يتمني أن يكون هناك تعاون بناء بين مراكز الشباب والمعاهد الأزهرية بأنحاء مراكز محافظة أسوان لزيادة الإستفادة وتأهيل قدرات الطلاب، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المنطقة الأزهرية بأسوان فى رعاية الطلاب علمياً ورياضياً.

ويشاركه الرأي "محمد ربيع" من أهالى أسوان كما يقترح عقد منافسات رياضية بين طلاب المعاهد الأزهرية بأسوان والمدارس، فضلاً عن إقامة مارثون رياضي يجمع لطلاب المعاهد الازهرية، وأن يتم إحياء وتفعيل المبادرات الرياضية التي تواجه الظواهر السلبية علي سبيل المثال المخدرات والتدخين والسلوكيات الخاطئة وغيرها.



اختراق ضاحية بأسوان



أزهر أسوان



تحقيق هذا المركز على مستوى الجمهورية



جانب من الفريق



جانب من المنافسات



جانب من فريق أسوان الأزهري



طلاب أسوان



طلاب



فريق أسوان



فريق المنطقة يحقق اﻹنجاز



فريق منطقة أسوان الأزهرية



فوز فريق منطقة أسوان الأزهرية بالمركز الأول علي الجمهورية فى إختراق الضاحية



لقطات تذكارية خلال المشاركة