مملكة البحرين تؤكد دعمها لمصر فى حماية الأمن القومى العربى

كتب مصطفى عنبر

جددت مملكة البحرين، موقفها الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتشدد مملكة البحرين-فى بيان صدر عن وزارة الخارجية البحرينية- اليوم،الأحد، على دعمها لمساعي جمهورية مصر العربية الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.