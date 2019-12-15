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مكتبة الإسكندرية بالمنتدى الدولى حول الكتاب الرقمى الناطق

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:38 م
مكتبة الإسكندرية بالمنتدى الدولى حول الكتاب الرقمى الناطق مكتبة الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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عقد بدار الكتب المصرية بباب الخلق، المنتدى الدولى حول الكتاب الرقمى الناطق (الديزي) فى مصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبمشاركة عدة جهات منها مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا).

وأشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية أن الدكتور أمجد الجوهرى رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية قد شارك بالمنتدى نيابة عن الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وأشار فى كلمته إلى اهتمام مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها بإتاحة المعلومات لكافة الأشخاص والفئات والأعمار بدون أى تمييز وخاصة إتاحتها لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر وهى مكتبة تكنولوجية متخصصة فى إتاحة كافة الخدمات والأنشطة للمكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب إنشاء أول أستوديو متخصص فى إنتاج الكتب الرقمية الناطقة باللغة العربية فى مصر والعالم العربي، ووحدة متخصصة لبرامج ذوى الاحتياجات الخاصة تقدم العديد من البرامج وورش العمل لمن لديهم صعوبات تعلم. وأضاف أن كافة هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وتضمنت الفعالية ندوة بعنوان (نحو تصديق مصر على معاهدة مراكش) وكلمات افتتاحية لوزارة الثقافة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية ثم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) واختتمت بكلمة سفارة اليابان بمصر. وتلى ذلك كلمات الضيوف المشاركين ومنهم الدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق. وشهد المنتدى جلسات نقاشية حول كتب ديزى فى مصر وأهميتها وسهولة استخدامها ومميزاتها والعقبات الرئيسية التى تحول دون تحويل الكتب المقروءة إلى كتب رقمية ناطقة بطريقة الديزي

 

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

قطاع المكتبات

المنتدى الدولى حول الكتب الرقمى

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